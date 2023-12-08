За что берут взятки в Шымкенте, рассказали в Антикоре

2023 год запомнился Казахстану громкими коррупционными скандалами.

По факту взяточничества был задержан заместитель акима Шымкента, также по этой же статье завели уголовные дела по отношению ряда государственных служащих.

В городском антикоре рассказали, что в основном брали так называемые «откаты» за покровительство. Совершали хищения из бюджета, путем подписания актов выполненных работ. Очищать Шымкент от коррупции будут точечно, говорит глава городской антикоррупционной службы Даурен Ергарин.

Наиболее уязвимыми очагами коррупции считается правоохранительная система, здравоохранение и другие сферы, пояснили в ведомстве.

«За два года в Шымкенте заведено 32 уголовных дела только в сфере медицины. К уголовной ответственности привлекли 26 сотрудников. Среди них есть главные врач, заместили и просто врачи. Преступления там разные, они получали так называемые откаты и просили деньги за покровительство», — сказал Даурен Ергарин, глава Антикорупционной службы г. Шымкента.

К слову, в третьем мегаполисе начал активную работу клуб волонтеров против коррупции. За короткое время добровольцы выявил рад нарушений со стороны государственных служащих.