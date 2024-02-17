Бухгалтер отдела образования совершил суицид на фоне проверки ДЭР

В управлении образования Туркестанской области не утихают скандалы. Сообщается, что бухгалтер районного отдела образования Мактааральского района совершил суицид. Об этом стало известно накануне.

Информацию подтвердили в областном Департаменте полиции. Инцидент произошел 25 января 2024 года.

«25.01.2024 года Отделом полиции Мактааральского района зарегистрировано уголовное дело по факту совершения суицида по ст.105 ч.1 УК Республики Казахстан (доведение до самоубийства) и проводится досудебное расследование», — говорится в ответе на официальный запрос редакции OTYRAR.

Также известно, что с конца прошлого года Управление образования Туркестанской области проверяют на «чистоту». В Департаменте экономических расследований ответили, что в отношении бухгалтеров районного отдела образования Мактааральского района действительно возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. О каких суммах идет речь пока неизвестно.

«В настоящее время Департаментом экономических расследований в отношении бухгалтеров «Мактааральского районного отдела образования» возбуждено уголовное дело по статье 189 части 4 пункта 2 УК РК, хищение денежных средств из государственного бюджета. Ведется следствие. В соответствии с частью 1 статьи 201 УК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению», — сообщили в ДЭР Туркестанской области.

В самом Управлении образования отказались комментировать информацию о своем сотруднике. Также сегодня, 17 февраля, в социальных сетях вышла информация о задержании руководителя управления образования Галымжана Джумашева, который возглавил ведомство всего 4 месяца назад. Пока что официального подтверждения данной информации нет. В облоно традиционно отмалчиваются.

Напомним, в декабре 2023 года Антикор сообщил о расследовании в отношении бухгалтеров отделов образования Шардаринского и Сарыагашского районов. По их данным, в деле фигурируют 17 человек. Им вменяют хищение бюджетных средств в размере 2,6 млрд тенге. Примерно такая же ситуация сложилась в отделе образования Келесского района. По данным делам ведется расследование.

Накануне аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды обрушился с критикой на чиновников управления образования и строительства. Как оказалось, в регионе накопилось немало проблем. Четыре школы находятся в аварийном состоянии, хотя одна из них была запущена всего 2 года назад. Еще 4 школы не могут сдать в эксплуатацию, хотя построены они еще в 2022 году. Не решена проблема и трехсменных школ- их в регионе 5.

Редакция OTYRAR обратилась в Управление образования Туркестанской области за разъяснениями.