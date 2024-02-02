Новый спецЦОН открылся в Шымкенте

Жители Шымкента могут сдать экзамен на знания правил дорожного движения в новом спецЦОНе.

Здание специализированного центра обслуживания населения расположилось в микрорайоне Асар-2, передает OTYRAR.

Сейчас там можно сдать теоретический экзамен в будние дни с 9 утра до шести вечера и заменить старые. В скором времени в спецЦОНЕ обещают запустить автодром.

Айбол Конысбек, житель г. Шымкента:

«Мы приехали в этот спецЦОН сразу после того, как узнали, что его открыли. Здесь соответственно меньше людей, нет очередей. Сегодня сдавал теорию. У меня было мало времени на подготовку, поэтому тест я провалил. Попробую еще раз подготовиться и сдать на права со второй попытки».

Новый центр обслуживания населения будет также оказывать услуги по регистрации и переоформлению автомобилей. Помимо этого в современном здании предусмотрена возможность прохождения медосмотра для получения водительских прав и замены старого документа.

Нурлыбек Алданов, заместитель руководителя спецЦОНа №4:

«Мы находимся по адресу микрорайон Асар-2, в ТРЦ Толеби. Люди, которые приходят к нам заранее бронируют. После, получив талон, кандидат проходит медобследование и входит в комнату для сдачи теоретического экзамена. Тест состоит из 40-ка вопросов. Если кандидат ответил правильно на 32 вопроса, то он проходит на автодром для сдачи практического экзамена. Автодром скоро откроется».

Практический экзамен на получение водительского удостоверения пока можно сдать в Центрах обслуживания населения, в микрорайоне Достык и на Ташкентской кольцевой дороге.