Учитель довел школьницу до нервного срыва из-за жилетки с орнаментами

Видео с плачущей школьницей вмиг облетело весь Казнет, вызвав бурное обсуждение пользователей.

Девочка жалуется на своего учителя. Авторы видео утверждают, что инцидент произошел в Мактааральском районе в одной из сельских школ. Учитель якобы не разрешает носить школьную форму с элементами национальной одежды на уроках и заставляет снять жилетку.

Говорится, что педагог оказывает психологическое давление на школьников. Вероятно, видео снято завучем по воспитательной части. Она порицает действия преподавателя и просит не доводить детей до нервного срыва. Конфликт на этом не заканчивается. Учитель продолжает настаивать не являться на её уроки в национальной одежде.

Судя по кадрам, скандал продолжился в коридоре учебного заведения, где учителя продолжили выяснять отношения. Педагоги на повышенных тонах просят завуча по воспитательной части не вмешиваться и продолжают снимать происходящее на видео.

Поддерживать и успокаивать школьницу пришлось психологам. Как удалось выяснить, инцидент сейчас находится на контроле министерства просвещения и местных исполнительных органов.

Айгуль Касымбекова, заместитель руководителя управления образования Туркестанской области:

«Касательно ситуации в Мактааральском районе Туркестанской области. В настоящее время создана специальная комиссия в составе представителей управления образования и департамента по обеспечению качества в сфере образования Туркестанской области для всестороннего изучения произошедшей ситуации. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры в рамках действующего законодательства Республики Казахстан».

Видео заинтересовались и правоохранители. Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Мактаральского района. По результатам расследования, полицейские обещают принять законное решение.