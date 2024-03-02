Жуткое ДТП в Шымкенте: водитель на большой скорости «влетел» в дерево

В результате ДТП серьезно пострадали три человека, сообщает корреспондент программы «Экстренный вызов».

Авария произошла 2 марта в 01:05 возле автосалона «Mycar».

Как рассказали очевидцы, водитель Toyota Camry на большой скорости ехал по улице Алпысбаева. Машина потеряла управление и автомобиль на полном ходу врезался в дерево.

От удара люди оказались зажаты искореженным железом. На место происшествия вызвали службу спасения, сотрудники которой при помощи гидравлических инструментов извлекли пострадавших из обломков автомобиля.

Водитель и девушка, сидевшая на заднем сидении, доставлены с травмами в больницу. Пассажир, который в момент аварии был на переднем сидении, госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимацию.

На месте работали сотрудники дорожной полиции, криминалисты, дознаватели для детального выяснения обстоятельств ДТП.