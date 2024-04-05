Подростка, избившего сверстника с особой жестокостью, отправят в спецшколу.

Комиссией по защите прав несовершеннолетних при акимате Сарыагашского района принято решение о направлении одного из несовершеннолетнего подозреваемого в специальную школу-интернат с особым режимом содержания в Абайской области.

К ответственности привлечены и родители подростка. Материалы дела направлены в суд.

Управление образования Туркестанской области готовит рекомендательное письмо для проведения комплексной проверки.

«Призываем соблюдать закон и не совершать противоправные действия. Именно на родителей возложена основная ответственность за воспитание и становление личности своего ребенка», — обратился Асылжан Калдарбеков, заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области.

Напомним, подростки жестоко избили сверстника в Сарыагашском районе руками и ногами и сняли это на камеру мобильного телефона.

По факту хулиганства возбудили уголовное дело. Потерпевший живет с мамой, родители в разводе. Подозреваемые – жители того же села, учащиеся 7-го и 9-го классов.

Дело находится на личном контроле начальника областного департамента полиции.