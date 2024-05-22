Скрининг в Шымкенте обнаружил онкологию на ранних стадиях у 1000 пациентов

С начала года в Шымкенте было выявлено более 1000 случаев онкологических заболеваний благодаря скрининговым исследованиям.

Бесплатное медицинское обследование, проводимое в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), позволило обнаружить рак молочной железы и шейки матки у 1 160 женщин и рак толстой кишки у 44 человек.

Врачи подчеркивают, что раннее выявление заболевания позволило пациентам своевременно начать лечение, что значительно повышает шансы на успешное выздоровление.

Скрининг играет ключевую роль в обнаружении заболеваний на ранней стадии, что позволяет предотвратить их осложнение.

В рамках ОСМС медицинские профилактические осмотры проводятся бесплатно, что делает их доступными для всех слоев населения.

С начала года в ходе таких обследований были также выявлены заболевания системы кровообращения у 3 276 человек, а также сахарный диабет и глаукома у более чем 500 жителей Шымкента.

Скрининговые программы позволяют выявить на ранней стадии такие заболевания, как артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, глаукома, рак шейки матки, рак молочной железы, колоректальный рак, а также вирусные гепатиты В и С.

Кроме того, выявляются поведенческие факторы риска, которые могут способствовать развитию этих заболеваний.

Обследования проводятся среди различных возрастных групп: детей от новорожденных до 18 лет, взрослых от 30 до 70 лет, а также среди групп риска.

Это позволяет охватить максимально широкую аудиторию и своевременно диагностировать потенциально опасные заболевания.

Здоровье является главной ценностью, поэтому важно не пренебрегать профилактическими мерами.

В целях улучшения здоровья населения в системе ОСМС особое внимание уделяется скрининговым проверкам.

Регулярное прохождение медицинских осмотров помогает не только выявить заболевания на ранних стадиях, но и предпринять необходимые меры для их предотвращения.

Подводя итоги, можно сказать, что скрининг — это мощный инструмент в борьбе с заболеваниями, позволяющий значительно снизить уровень смертности и улучшить качество жизни населения.

Важно помнить, что регулярные медицинские осмотры — это не просто формальность, а реальный шаг к сохранению здоровья и долголетию.

Призываем всех жителей Шымкента воспользоваться возможностью бесплатного медицинского обследования в рамках ОСМС и не откладывать визит к врачу.

Ваше здоровье в ваших руках, и своевременная диагностика — это залог успешного лечения и здорового будущего.