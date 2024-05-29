В этом году в Туркестанской области будут работать 22 летних лагеря

В Туркестанской области в этом году будут работать 22 летних оздоровительных лагеря: 7 государственных и 15 частных. Больше трех с половиной тысяч школьников смогут бесплатно отдохнуть за счет государственного бюджета. Еще около 20 тысяч детей планируется охватить летним отдыхом на платной основе за счет родителей.

Почти 3,5 тысячи школьников Туркестанской области отдохнут в детских оздоровительных лагерях бесплатно за счет фонда «Қазақстан халқына». Глава региона Дархан Сатыбалды поручил строго следить за работой лагерей и создать необходимые условия для отдыха оздоровления для детей.

«Инфраструктура лагерей, питание и спальные места должны соответствовать всем требованиям. Вода, окружающая среда, воздух должны быть чистыми и благоприятными для укрепления здоровья. Еще раз проверим и отработаем. Необходимо со всей ответственностью подойти к охранной деятельности, обеспечить детские лагеря опытными специалистами. Безопасность детей — это первостепенный вопрос. Поручаю руководителям, ответственным за эту сферу, обеспечить содержательное, качественное проведение летних каникул и беззаботный отдых детей», — сказал Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

По словам исполняющего обязанности руководителя управления образования Туркестанской области Жандоса Маханбетова, загородные лагеря открываются в июне. В течение лета организовывают 6-8 смен.

В лагере «Самал» и детских комплексах семейного типа в Тюлькубасе и Толе-би, смогут отдохнуть 152 воспитанника-сироты и оставшиеся без попечения родителей.

1100 учащихся, состоящих на внутришкольном и полицейском учетах, смогут провести каникулы в палаточном лагере в лагере «Тау барысы», расположенном в Толебийском районе.

В летние месяцы 266 учащихся отдохнут в республиканских учебно-оздоровительных лагерях «Балдаурен» и «Бобек».

В организации летнего отдыха детей задействованы почти 14 с половиной тысяч педагогических работников, прошедших специальную подготовку. Также в рамках дуального образования будут привлечены 95 волонтеров из вузов и молодежных центров, 80 студентов колледжей.

Для учащихся утвержден перечень из 83 областных мероприятий культурно-просветительского, военно-патриотического и спортивного направлений.

По словам главы ведомства, в прошлом году в одном из летних лагерей были выявлены недочеты. В этом году прорабатывается вся подготовительная работа, чтобы не допустить такого разрыва.

«В прошлом году произошел неприятный инцидент в частных лагерях Арман и Ерке. Они не получили разрешения от СЭС, но принимали детей. В целях недопущения подобных случаев был принят план на 2024-ый 26-ой годы. Под кураторством заместителя акима региона был создан штаб, который проводится каждую неделю. На повестке важный вопрос — летний отдых детей. В этом году будут работать 22 учебно-оздоровительных лагеря, 7 из них государственных и 15 частных «, — говорит Жандос Маханбетов, и.о. руководителя управления образования Туркестанской области.

Лагеря, обеспечивающие летнее оздоровление детей, обеспечены системами видеонаблюдения, службой охраны, средствами связи, пожарной сигнализацией. Они оборудованы кнопками сигнализации, которые подключены к центру оперативного управления Департамента полиции.

Летние оздоровительные лагеря для безопасности детей обслуживают охранные агентства, которые проводят совместную работу с правоохранительными органами в зависимости от района дислокации.