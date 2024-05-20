В городском роддоме Шымкента родилась тройня

24-летняя жительница Шымкента подарила жизнь сразу трем малышам! Тройняшки появились на свет на 31 неделе беременности, 15 апреля, в городском роддоме.

Малыши, весом 1580, 1640 и 1610 грамм, первые дни находились под пристальным наблюдением врачей в реанимационном отделении. После курса лечения и окрепнув, тройняшки вместе с мамой выписались домой.

Счастливые родители дали своим долгожданным детям красивые имена: Мырзахмет, Нұрмаханбет и Дінмухаммед.

Стоит отметить, что это уже четвертая тройня, родившаяся в Шымкенте с начала года. Всего в 2024 году в городе на свет появилось 10 913 детей, из них 5 579 мальчиков и 5 334 девочки. Количество двойняшек достигло 107, а тройняшек – 4.

Рождение тройни стало радостным событием для семьи и всей медицинской команды.

Появление таких малышей всегда требует особого внимания и профессионализма со стороны медиков.

Врачи и медсестры роддома в Шымкенте проявили высокий уровень подготовки и заботы, обеспечивая новорожденным необходимую помощь и уход.

Выписка тройняшек домой стала важным этапом в жизни семьи, символизируя завершение первой, самой сложной стадии их развития.

Теперь малыши будут расти в окружении родных и близких, получая всю необходимую любовь и поддержку.

Этот случай также подчеркивает важность и успехи местной системы здравоохранения в Шымкенте.

Рождение и благополучный выход из реанимации таких малышей свидетельствуют о высоком уровне медицинского обслуживания и профессионализме врачей.

Жители города радуются за многодетную семью, выражая свои поздравления и пожелания здоровья и счастья новорожденным. Это событие вдохновляет и дает надежду многим семьям, ожидающим пополнения.

Впереди у семьи много радостных моментов и, конечно, новые вызовы, связанные с воспитанием троих малышей.

Однако, любовь и поддержка, которые уже окружают тройняшек, дают уверенность в том, что все трудности будут преодолены.