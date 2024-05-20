В городском роддоме Шымкента родилась тройня

24-летняя жительница Шымкента подарила жизнь сразу трем малышам! Тройняшки появились на свет на 31 неделе беременности, 15 апреля, в городском роддоме.
Малыши, весом 1580, 1640 и 1610 грамм, первые дни находились под пристальным наблюдением врачей в реанимационном отделении. После курса лечения и окрепнув, тройняшки вместе с мамой выписались домой.
Счастливые родители дали своим долгожданным детям красивые имена: Мырзахмет, Нұрмаханбет и Дінмухаммед.
Стоит отметить, что это уже четвертая тройня, родившаяся в Шымкенте с начала года. Всего в 2024 году в городе на свет появилось 10 913 детей, из них 5 579 мальчиков и 5 334 девочки. Количество двойняшек достигло 107, а тройняшек – 4.
Рождение тройни стало радостным событием для семьи и всей медицинской команды.
Появление таких малышей всегда требует особого внимания и профессионализма со стороны медиков.
Врачи и медсестры роддома в Шымкенте проявили высокий уровень подготовки и заботы, обеспечивая новорожденным необходимую помощь и уход.
Выписка тройняшек домой стала важным этапом в жизни семьи, символизируя завершение первой, самой сложной стадии их развития.
Теперь малыши будут расти в окружении родных и близких, получая всю необходимую любовь и поддержку.
Этот случай также подчеркивает важность и успехи местной системы здравоохранения в Шымкенте.
Рождение и благополучный выход из реанимации таких малышей свидетельствуют о высоком уровне медицинского обслуживания и профессионализме врачей.
Жители города радуются за многодетную семью, выражая свои поздравления и пожелания здоровья и счастья новорожденным. Это событие вдохновляет и дает надежду многим семьям, ожидающим пополнения.
Впереди у семьи много радостных моментов и, конечно, новые вызовы, связанные с воспитанием троих малышей.
Однако, любовь и поддержка, которые уже окружают тройняшек, дают уверенность в том, что все трудности будут преодолены.