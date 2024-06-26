Подробности приговора Азамату Аимбетову

Резонансный судебный процесс завершился в Шымкенте.

Бывший командир патрульной роты Азамат Аимбетов, который два года назад «посадил» своего начальника на семь лет, приговорён к такому же сроку. Аимбетова признали виновным в получении взятки путем вымогательства. Освещать заседание журналистам разрешили с условием — не показывать лицо подсудимого.

Судом установлено, что Аимбетов получил деньги от водителя и его знакомой, которых он обещал не привлекать к административной ответственности. В материалах дела указывается, что свои услуги бывший командир оценил в 700 тысяч тенге. В итоге, вердиктом представителей Фемиды, кроме семилетнего срока, фигуранта коррупционного скандала лишили звания капитана.

Айнель Оракбаева, председатель межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Аимбетов Азамат Ибрагимулы признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 части 3 статьи 366 уголовного кодекса и приговорён к лишение свободы сроком на 7 лет. Он также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, в судебной системе, местных исполнительных органах, национальном банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченных органах по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организациях. Аимбетов приговорён к отбыванию наказания в учреждении исполнительной системы средней безопасности».

В суде сегодня вынесли приговор еще двум участникам дела – посреднику и человеку, который лжесвидетельствовал. Выступавший посредником, между взяткодателем и Аимбетовым, выплатит штраф в размере 7 млн тенге. Другого фигуранта дела приговорили к пяти годам условного срока.

Айнель Оракбаева, председатель межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Что касается лица, который выступал посредником, то он признан виновным по 368 статье уголовного кодекса и на него наложен штраф в десятикратном размере взятки. А что касается третьего лица, то это потому, что он дал ложные показания в пользу Аимбетова. Суд признал его виновным по статье «сокрытие тяжкого преступления».

Во время судебных разбирательств экс-полицейский Аимбетов признал вину частично. Он заявил, что брал взятку, но факт вымогательства и запугивания отрицал. Сторона защиты бывшего капитана также не согласна с приговором суда. Адвокат планирует подать апелляционную жалобу.

Талгат Есимов, адвокат Азамата Аимбетова:

«Как защитник Аимбетова я совершенно не согласен с приговором. Потому что, во время досудебного расследования в отношении взяткодателя было возбуждено дело по факту дачи взятки. Если бы Аимбетов получил взятку путем вымогательства или запугивания, то при таком раскладе против взяткодателя не возбудили бы уголовное дело. Я считаю, что квалификация суда здесь неправильная. Мы считаем, что дело против Аимбетова должны были заводить по статье «мошенничество». Мы обязательно подадим апелляцию».

По подозрению в получении взятки Азамат Аимбетов был задержан весной этого года своими коллегами и сотрудниками управления собственной безопасности. Уголовное дело возбудили по заявлению жителей Шымкента.

Два года назад Азамат Аимбетов прославился на весь Казахстан тем, что написал заявление на своего начальника полковника Мухтара Бухарбаева и обвинил его в поборах. Тогда полицейский записал публичное видеообращение к президенту и министру внутренних дел заявив, что Бухарбаев вынуждал покупать ему дорогие вещи, авиабилеты и мебель.

После заявления Аимбетова, дело взял на контроль Антикор. Бухарбаева в итоге признали виновным и посадили. После этого Аимбетов получил награду от борцов с коррупцией и своего рода славу среди казахстанцев.