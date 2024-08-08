Бухгалтеров коммунальных госучреждений осудили за хищение и растрату почти 100 млн тенге

Бухгалтеров коммунальных госучреждений осудили за хищение и растрату бюджетных средств, предназначенных на содержание автодорог в Шымкенте.

Их приговорили к 7 и 8 годам лишения свободы и пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе. По информации антикора, осуждённые на основании фиктивных документов незаконно перечисляли деньги на счета аффилированных предприятий. Кроме того, в течение года они систематически начисляли заработную плату так называемым «мертвым душам». Общая сумма похищенных бюджетных средств составила почти 100 миллионов тенге.

«Межрайонным судом по уголовным делам Шымкента оглашён приговор в отношении главного бухгалтера КГУ «Туран» аппарата акима района Туран Асановой и главного бухгалтера КГУ «Жарык-Жол» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района Бесбаевой Они признаны виновными в хищении и растрате бюджетных средств, выделенных для функционирования автомобильных дорог. Приговор в законную силу не вступил», — говорит Данияр Бигайдаров, официальный представитель антикоррупционной службы.