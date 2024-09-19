На месте бывшего мусорного полигона в Шымкенте откроется новый Экопарк

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Мусорный полигон, расположенный между микрорайоном «Достык» и жилым массивом «Самал», долгое время создавал проблемы для местных жителей. Частые случаи отравлений из-за экологической ситуации требовали медицинского вмешательства. В ответ на недовольство горожан власти приняли решение о рекультивации свалки и преобразовании её в зеленую зону.

Рекультивация полигона стала частью программы по улучшению экологии и восстановлению биологической продуктивности земель. Теперь на этой территории, площадью 45 гектаров, скоро появится новый Экопарк, который станет местом отдыха для жителей Шымкента и символом улучшения городской экологии.