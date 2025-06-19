Республиканский парад оркестров завершился в Шымкенте

Шымкент стал площадкой масштабного культурного события — в городе прошёл республиканский парад оркестров. В течение трёх дней на центральных улицах и площадях звучала музыка в исполнении коллективов со всего Казахстана. Завершился фестиваль насыщенной концертной программой.

Три дня Шымкент жил под звуки классики. На одной сцене выступили семь оркестров из разных регионов страны. В программе — произведения казахстанских и мировых композиторов. Парад оркестров стал частью празднования Дня города и превратил мегаполис в музыкальную столицу.

Выступления под открытым небом собрали тысячи зрителей. Уникальное сочетание традиционных инструментов кобыза и домбры с классическими — скрипкой и флейтой вызвало живой отклик у публики.

Рано Алдакуловна, жительница Шымкента: «Очень понравилась вся праздничная программа — организация на высоком уровне. Особенно запомнились выступления оркестров на площади Наурыз. Это не просто концерт — это праздник души».

Пресс-служба управления культуры Шымкента: «Парад оркестров стал одним из самых ярких событий в культурной жизни города. Он был организован при поддержке акимата и приурочен ко Дню города».

Фестиваль завершился, оставив после себя яркие эмоции и надежду на продолжение. Организаторы планируют сделать парад ежегодным.