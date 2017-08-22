В связи с подменой тела младенца в Шымкенте создана спецкомиссия

В Шымкенте в связи с подменой трупа новорожденного создана специальная комиссия. Об этом сообщил пресс-секретарь областного управления здравоохранения Асылбек Досалы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в состав комиссии вошли представители Министерства здравоохранения, а также представители республиканского центра.

«Процесс определения причины инцидента будет проведен максимально открыто», — заверил он.

В целом, случай подмены трупа младенца зафиксирован впервые.

Напомним, недавно жительница Шымкента Айжан Кенетайкызы сообщила о том, что в одном из родильных домов города сотрудники подменили труп ее новорожденного младенца.

По ее словам, она родила своего второго ребенка ранее срока Кесаревым сечением. Новорожденный пролежал 19 дней в отделении реанимации, на 20-ый день он был передан матери. Однако состояние планировавшегося уже к выписке младенца вдруг резко ухудшилось, и он скончался. Мать решила посмотреть перед захоронением на своего ребенка и заметила, что завернутый в простыню труп ребенка оказался вовсе не ее младенцем. Даже пол ребенка был другим.

После руководство областного перинатального центра № 4 заверило, что лица, причастные к подмене трупа новорожденного не уйдут от ответственности. Однако родители умершего ребенка все равно обратились с заявлением в различные государственные органы.