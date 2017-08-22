В связи с подменой тела младенца в Шымкенте создана спецкомиссия

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Врачи шымкентского роддома выдали родителям тело чужого ребенка

В Шымкенте в связи с подменой трупа новорожденного создана специальная комиссия. Об этом сообщил пресс-секретарь областного управления здравоохранения Асылбек Досалы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в состав комиссии вошли представители Министерства здравоохранения, а также представители республиканского центра.

«Процесс определения причины инцидента будет проведен максимально открыто», — заверил он.

В целом, случай подмены трупа младенца зафиксирован впервые.

Напомним, недавно жительница Шымкента Айжан Кенетайкызы сообщила о том, что в одном из родильных домов города сотрудники подменили труп ее новорожденного младенца.

По ее словам, она родила своего второго ребенка ранее срока Кесаревым сечением. Новорожденный пролежал 19 дней в отделении реанимации, на 20-ый день он был передан матери. Однако состояние планировавшегося уже к выписке младенца вдруг резко ухудшилось, и он скончался. Мать решила посмотреть перед захоронением на своего ребенка и заметила, что завернутый в простыню труп ребенка оказался вовсе не ее младенцем. Даже пол ребенка был другим.

После руководство областного перинатального центра № 4 заверило, что лица, причастные к подмене трупа новорожденного не уйдут от ответственности. Однако родители умершего ребенка все равно обратились с заявлением в различные государственные органы.

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4 Комментариев Включено "В связи с подменой тела младенца в Шымкенте создана спецкомиссия"

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Натали

Жуть… Бедная женщина! Терпения ей и сил! Виновных наказать по всей строгости нужно!

Голос ЗА20Голос ПРОТИВ Ответить
2 часов 49 минут назад
Эльмира Медеуова

В каком роддоме происходят такие страсти? Не скрывайте господа репотеры! Чтоб будущие роженицы знали какие страсти происходят в этом роддоме!

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39 минут 57 секунд назад
Светлана Тягунова

Ужас!

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
37 минут 45 секунд назад
человек

Что За Безобразие!!!в Каком роддоме как все еще 19 век((

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
12 минут 46 секунд назад
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