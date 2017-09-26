Двое безработных ленгерцев «обчищали» бутики одежды и обуви. В павильоны торгового центра неподалеку от городского автовокзала Ленгера ЮКО воры проникали ночью — забирали обувь и женскую одежду и «смывались» в неизвестном направлении.

Сотрудники Толебийского РОВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двух подозреваемых в серии краж одежды и обуви из бутиков, расположенных в одном из торговых центров в Ленгер ЮКО. Ими оказались двое местных жителей, 28-ми и 18-летний безработные.

Следствием установлена причастность задержанных к шести фактам краж чужого имущества. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил около полмиллиона тенге.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». В настоящее время полицейскими выясняется причастность подозреваемых к другим аналогичным фактам. Проводится досудебное расследование.

Полицейские ЮКО рекомендует гражданам во избежание преступных посягательств на свое имущество внимательнее относиться к безопасности и охране торговых точек. В магазинах или бутиках следует установить надежные двери и решетки на окнах, оснастить помещения видеокамерами и сигнализацией, а деньги и ценности хранить в надежных местах.

Если же вы стали жертвой или очевидцем кражи или ограбления, то вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию или позвонить по телефону «102».