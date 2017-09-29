В Шымкенте женщину, избившую сына до инвалидности, могут лишить родительских прав и на второго ребенка

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В Шымкенте женщину, избившую сына до инвалидности, могут лишить родительских прав и на второго ребенка

По словам матери, она сейчас беременна.

Семилетнего Асыла Батталгазы, избитого матерью до инвалидности, передали в детский дом Шымкента. Сегодня утром его туда привезли представители отдела образования Ордабасинского района, передает zakon.kz.

Сам мальчик после 4 месяцев, проведенных в больнице, вел себя достаточно спокойно. Он начал легко адаптироваться на новом месте, рассказали специалисты.

Сейчас Асыл хромает и плохо разговаривает. В детдоме с ним будут работать логопед, психолог, ему также предстоит пройти курс массажа. Уже через неделю воспитатели планируют отправить ребенка в общеобразовательную школу. Если же мальчик будет отставать в учебе, то Асыла могут перевести в специальное учебное заведение.

Салтанат Айдарова, социальный педагог детского дома №3 г. Шымкент: «У нас есть школа для таких детей, где у нас заторможение психологического развития или умственного развития есть специальная школа, где ребенок будет ходить учиться. А в каникулярное время, летнее время будет находиться у нас в детском доме. В настоящее время решается вопрос о назначении Асылу инвалидности. Ребенка могут взять под опеку или патронат.

Что касается матери мальчика, то сейчас в отношении нее идут судебные разбирательства. Ее могут лишить родительских прав и на второго ребенка, рассказали нам специалисты.

Бакберген Сарсенбеков, методист отдела образования Ордабасинского района ЮКО: «У матери сейчас есть годовалая дочь. Суд будет рассматривать вопрос, лишить ее родительских прав на второго ребенка или оставить дочь с ней. По словам матери, она сейчас беременна. По крайней мере, она нам так сказала».

Напомним, в мае этого года в шымкентскую областную больницу в критическом состоянии доставили 7-летнего Асыла Батталгазы из Ордабасинского района. На теле и лице маленького пациента были многочисленные синяки, ожоги и следы от уколов иглой.

Тогда в отношении его матери полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное нанесение телесных повреждений». Позже суд лишил мать родительских прав на ребенка.

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