Организатору маршрута автобуса из ЮКО, попавшего под поезд в России, может грозить тюремный срок за организацию незаконной миграции. Как выяснилось, он тоже находился в автобусе, попавшем в ДТП с поездом во Владимирской области и, по информации выжившего водителя, собирал деньги с пассажиров, передает КТК.

Ануар Жайнаков, официальный представитель МИД РК: «К этому моменту мы пока не получили уведомления от российской стороны о том, что в отношении него начато дело и что он является подозреваемым. Мы ожидаем такого уведомления. Он находился, как мы выяснили, тоже в автобусе, был пострадавшим. Пострадал несерьёзно. Я не могу утверждать, что он является организатором. Мне лишь известно, что он был знаком с водителями и, по информации выжившего водителя, он собирал деньги за проезд с пассажиров».

По факту аварии в Следственном комитете России завели уголовное дело. Свидетелем в нём проходит второй водитель автобуса Нургали Сарманов. А вот что касается организатора рейса (организатором его называют следственные органы России) известно, что это казахстанец, и он также находился в этом автобусе. Мужчина пострадал, после того как ему оказали медицинскую помощь, его допросили. Как сообщили в МВД России, ему может грозить тюремное заключение за организацию незаконной миграции.

Напомним, автобус из ЮКО с гражданами Узбекистана, в числе которых были и дети, под утро 6 октября попал в ДТП с поездом, застряв по предварительной версии, на железнодорожном переезде.

По данным Министерства иностранных дел Узбекистана, спецборт доставил пострадавших этой страны, а также тела погибших на родину. В том злополучном автобусе погибли 15 ее граждан. В их числе 10-летний мальчик. Тело одного человека ещё не опознали. В стабильно тяжёлом состоянии находятся ещё три узбекистанца – два взрослых и ребёнок.

Тело южноказахстанца — водителя, погибшего в аварии, доставят на родину бортом авиакомпании SKAT рейсом «Москва-Шымкент» не раньше среды, передает телеканал. По словам официального представителя ведомства Анура Жайнакова, родственники погибшего Данияра Шилдебаева на опознание не ездили.