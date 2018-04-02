В Шымкенте за выходные дни выросло количество обратившихся за помощью в инфекционную больницу. Все они ели мороженое, приобретенное в кафе «Южное». Пациенты обратились к медикам с жалобами на температуру, диарею и тошноту.

Причиной массового отравления стала кишечная инфекция. При изготовлении мороженого не соблюдались элементарные санитарно-эпидемиологические требования.

Галымжан Айнабеков, главный врач инфекционной больницы Шымкента: «28 и 29 марта в инфекционную больницу с отравлением поступило 36 человек. 30 марта был пик — поступило 79 больных. 31-го марта — 52 пациента, 1 апреля 20 человек, 2 числа поступления не замечалось. Общее количество пациентов достигло 188 человек (пер.)».

На больничной койке оказались дети, подростки и беременная женщина. Департаментом внутренних дел Южно-Казахстанской области возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование.

Галым Нурпеисов, старший следователь Аль-Фарабийского отдела полиции г. Шымкента: «В Аль-Фарабийский отдел полиции поступило сообщение о массовом обращении в инфекционную больницу пациентов с отравлением в результате употребления мороженого, приобретенного в киоске «Южное». Был назначен ряд экспертиз. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 304 УК РК (пер.)».

Согласно этой статьи уголовного Кодекса РК, виновные будут оштрафованы на 2000 МРП, либо заключены под стражу сроком до двух лет. Точку в этом деле поставит суд. Сейчас состояние пациентов улучшилось. 38 выписали, остальные продолжают необходимое лечение.

Напомним, в минувшее воскресение аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев посетил шымкентскую инфекционную больницу, где ознакомился с состоянием пациентов, поступивших с диагнозом – острая кишечная инфекция, а также провел заседание оперативного штаба.

Из-за сложившейся ситуации, по поручению акима области была создана специальная рабочая группа, начата служебная проверка. Состояние пациентов находится на контроле у областного управления здравоохранения. Аким области поручил руководителю ответственного управления привлечь дополнительно врачей — специалистов и создать все необходимые условия для пациентов, максимально способствующих их быстрому выздоровлению.

Бахром Абдуллаев