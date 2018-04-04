Все точки, занимающиеся торговлей мягкого мороженого, проверят в Казахстане после массового отравления в Шымкенте, сообщил главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин.

«На сегодня все объекты, которые входят в список по реализации мягкого мороженого, будут проверены по Казахстану. На сегодня торговая точка (где было куплено мороженое, ставшее причиной массового отравления – ред.) закрыта. После завершения проверки будет определена вина индивидуального предпринимателя, которая открыла эту точку и реализовала некачественную продукцию», — сказал Бекшин журналистам во вторник.

По его словам, причиной отравления стало заражение сладкого лакомства возбудителями сальмонеллеза и стафилококка.

Ранее сообщалось, что в ночь с 29 на 30 марта в областную инфекционную больницу Шымкента обратился 61 человек с подозрением на отравление мороженым. Все пострадавшие употребляли мягкое мороженое, купленное в одной торговой точке. По предварительным данным, подготовка смеси для мороженого осуществлялась в домашних условиях.