В Шымкенте произошел самый значительный рост цен на оплату детских садов, сообщается в исследовании Ranking.kz.

По данным исследования, рост стоимости услуг детских садов в Шымкенте за год составил 19,2 процента. Также наибольший объем услуг зафиксирован традиционно в густонаселенной ЮКО (20,4 процента от РК), Алматы (10,1 процента от РК) и Жамбылской области (8,1 процента от РК).

По итогам первого квартала объем услуг в сфере дошкольного воспитания и обучения составил 71,9 миллиарда тенге — на 12,5 процента, или 8 миллиарда тенге, больше, чем годом ранее. К лету одно посещение детских садов или развивающих центров обходилось родителям дошколят уже в 817 тенге по итогам мая — это на 5 процентов дороже, чем годом ранее.

Больше всего средств в дошкольное обучение детей среди жителей крупных городов и мегаполисов страны приходится вкладывать астанчанам — здесь одно посещение детских дошкольных учреждений обходится родителям малышей сразу в 1 862 тенге, на 7,6 процента больше, чем год назад.

В Шымкенте услуги подорожали с 858 до 1 203 тенге. На втором месте по удорожанию расположился Алматы — цена поднялась на 14,6 процента, до 1 666 тенге. Третьим по росту стал Семей — цена выросла с 669 до 739 тенге.

Среднемесячные заработные платы работников сферы дошкольного образования составили по итогам первого квартала всего 61,6 тысячи тенге — это лишь на 1,1 процента больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. С учетом инфляции, покупательная способность заработных плат в секторе упала на 5,1 процента.