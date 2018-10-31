Заместителя акима Толебийского района Туркестанской области, в которую стреляли неизвестные, выписана из больницы. Об этом сообщили корреспонденту Tengrinews.kz в городской больнице города Ленгер.

Замакима Толебийского района Рабига Бейсебаева была выписана из больницы накануне. Состояние женщины нормальное. В больницу она попала сразу после происшествия.

«При осмотре была касательная рана кожи теменной части головы. Произведена первичная хирургическая обработка раны. Никакой операции не было», — прокомментировал на следующий день после происшествия главный врач больницы Жандар Нышанов.

Однако, как стало известно, заместитель акима к работе еще не приступила. «Рабига Бейсебаева на работу еще не вышла», — коротко прокомментировали в управлении внутренней политики района.

23 октября в Туркестанской области стреляли в заместителя акима Толебийского района Туркестанской области. По данным МВД, неизвестный выстрелил в заместителя районного акима из травматического оружия и скрылся на машине. В результате нападения никто не пострадал, заверили в МВД. Здоровью и жизни замакима ничто не угрожает.

Между тем сын заместителя акима района сообщал, что она получила ранение в область головы.

На следующий день были задержаны двое подозреваемых в покушении на заместителя акима Толебийского района Туркестанской области.