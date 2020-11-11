14 ноября 2020 года в субботу с 09.00 до 13.00 в городском онкологическом центре Шымкента состоится день открытых дверей для мужчин, передает Otyrar.KZ.

Врачи — онкоурологи будут принимать всех желающих.

Будут консультировать по раннему выявлению признаков онкоурологического рака (рак почки,рак предстательной железы (простаты) и (мочевого пузыря, яичка).

На консультацию приглашаются мужчины старше 40 лет.

Если у вас: боли почках, примесь крови в моче, анемия неясной этиологии, проблемы с мочеиспусканием (боли, дискомфорт и др.).

Боли или дискомфорт в области яичек или мошонки (припухлость,отек и чувство тяжести , боли и тяжесть в нижней части живота и спины жидкость в мошонке, болезненность и увеличение грудных желез).

Обратившиеся могут получить бесплатную консультацию онкоуролога ГОЦ Шымкента, также УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы (при наличии показаний).

Также по показанием будет проводиться рентгенография грудной клетки.

С собой иметь удостоверение личности.

Дополнительную информацию по дню открытых дверей вы можете узнать, позвонив по телефону: 8(7252) 36-12-73

Адрес: ГОЦ города Шымкента ,улица Байтурсынова 85-А.