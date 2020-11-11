14 ноября 2020 года в субботу с 09.00 до 13.00 в городском онкологическом центре Шымкента состоится день открытых дверей для мужчин, передает Otyrar.KZ.
Врачи — онкоурологи будут принимать всех желающих.
Будут консультировать по раннему выявлению признаков онкоурологического рака (рак почки,рак предстательной железы (простаты) и (мочевого пузыря, яичка).
На консультацию приглашаются мужчины старше 40 лет.
Если у вас: боли почках, примесь крови в моче, анемия неясной этиологии, проблемы с мочеиспусканием (боли, дискомфорт и др.).
Боли или дискомфорт в области яичек или мошонки (припухлость,отек и чувство тяжести , боли и тяжесть в нижней части живота и спины жидкость в мошонке, болезненность и увеличение грудных желез).
Обратившиеся могут получить бесплатную консультацию онкоуролога ГОЦ Шымкента, также УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы (при наличии показаний).
Также по показанием будет проводиться рентгенография грудной клетки.
С собой иметь удостоверение личности.
Дополнительную информацию по дню открытых дверей вы можете узнать, позвонив по телефону: 8(7252) 36-12-73
Адрес: ГОЦ города Шымкента ,улица Байтурсынова 85-А.