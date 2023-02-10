В Шымкенте 2 человека погибли и еще 1 госпитализировали из-за отравления угарным газом

В Шымкенте два человека погибли и один попал больницу в результате отравления угарным газом, передает OTYRAR.

Обе трагедии произошли 9 февраля с разницей в три часа. В обоих случаях выявлено нарушение пользования бытовыми газовыми приборами. Об этом сообщили в ШПФ КазТрансГазАймак.

«В 12:46 тело мужчины 1987 г.р. было обнаружено в одном из частных домов по ул. К. Цеткиной. В соседнем помещении спасатели обнаружили девушку 2000 г.р. с признаками тяжелого отравления угарным газом. Ее доставили в больницу», -говорится в сообщении газоснабжающей компании.

Прибыв на место, аварийная бригада выявила нарушение технических условий монтажа газовых приборов:

— проточный водонагреватель марки «Вебер» и напольный отопительный котел установлены в помещении ванной комнаты, размером 2,70х2,00х2,10;

— вентиляционный канал отсутствует;

— дымоотводящая труба-гофра отсоединена от проточного водонагревателя, выведена через стену на улицу;

— вне помещения гофра сплющена;

— нет тяги в дымоходе проточного водонагревателя.

Еще в 15 часов 25 минут в одном из частных домов в мкр. Казыгурт было обнаружено тело женщины 1985 г.р.

Аварийная бригада на месте также выявила ряд нарушений:

— проточный водонагреватель марки «Лидер» и напольный отопительный котел марки «Юнкер» установлены в помещении душевой комнаты, размером 3,00х2,00х2,20;

— вентиляционный канал отсутствует;

— дымоотводящая труба-гофра проточного водонагревателя выведена через стену на улицу, под крышу навеса, вне помещения дымоход отсутствует;

— нет тяги в дымоходе проточного водонагревателя.

Сотрудники газовой службы и специалисты ДЧС призывают городан не игнорировать правила безопасности, регулярно проверять тягу в дымоходах и вовремя обращаться к специалистам.