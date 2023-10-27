Родители и трое детей погибли предположительно от угарного газа в Шымкенте

Трагедия произошла в Шымкенте. Семья из пяти человек предположительно отравились угарным газом в микрорайоне Ынтымак-2.

По данным пресс-службы АО «КазТрансГаз», незадолго до трагедии во время рейдов по безопасности, газовики, увидев состояние котла, этот дом отключили от газоснабжения. Владелец самовольно подключился. В полиции дело завели по статье «Нарушение требований пожарной

безопасности». На территории дома лежат перчатки, предположительно остальные судмедэкспертами.

«27.10.2023 года в одном из частных домов города Шымкент обнаружены тела 5 человек, с признаками отравления угарным газом. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности). Назначены соответствующие экспертизы»,— рассказали в пресс-службе ДП Шымкента.

Аким Шымкента выразил соболезнования родным погибших. Габит Сыздыкбеков пообещал оказать необходимую помощь и поддержку. Глава города поручил Департаменту по чрезвычайным ситуациям, службам газоснабжения и районным акиматам провести комплексную проверку с целью мониторинга.