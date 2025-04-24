Назначен временно исполняющий обязанности Руслана Берденова

Куаныш Асылов возьмет на себя обязанности коллеги, получившего ранение в результате вооруженного нападения, сообщает Kazinform.

Заместитель акима Берденов курировал в Шымкенте ключевые сферы: строительство, архитектуру, земельные отношения и развитие городской среды. Теперь эти направления находятся под контролем Асылова, назначенного первым замакима в январе 2023 года. Ранее он работал государственным инспектором в Администрации Президента РК.

Напомним, покушение на Руслана Берденова произошло возле акимата Шымкента. Злоумышленник открыл стрельбу из ружья «Сайга-12» и был задержан на месте преступления. Замакима перенес тяжелую операцию и находится в больнице. В акимате пояснили, что не делали официальных заявлений ранее, поскольку не были на это уполномочены. Ведется расследование, находящееся под контролем прокуратуры. Возбуждено уголовное дело.