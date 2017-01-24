В Шымкенте, на печально известном участке дороги в микрорайоне Тассай, где две недели назад произошла страшная трагедия — под колеса автомашины попали двое детей, наконец пополнилась дорожная инфраструктура, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Данияр Худайбергенов.

Здесь появился знак «осторожно, дети» и лежачий полицейский. Дорожно-транспортные происшествия здесь происходят с пугающей регулярностью, говорят местные жители, и дорожная обстановка требовала этого уже давно.

Гульзада Алимбекова, жительница микрорайона Тассай: «Раньше здесь был светофор. Потом его убрали. Хорошо, что сейчас поставили знаки и дорожный полицейский. Но ночью их все равно не видно, потому что вдоль дороги нет света! Пусть установят хотя бы одну лампу. На протяжении последних лет здесь постоянно происходят аварии. А здесь дорогу переходит очень много детей, потому что на этом участке расположены два детских сада, две школы, колледж и университет. Но надеемся — после установки знаков ДТП здесь будет меньше…»

Накануне у «дороги смерти», как уже начали называть этот отрезок местные, прошел большой сбор жителей с представителями властей. В результате схода и появились дорожные знаки. Помимо этого, участок на пересечении улиц Абдалиева и Жибек Жолы теперь постоянно патрулируют дорожные полицейские, помогая пешеходам переходить дорогу.

Напомним, жуткая авария произошла на трассе у микрорайона Тассай. 15 января, в субботу около 6 часов вечера на автодороге по направлению из Шымкента в Аксукент водитель легкового автомобиля на высокой скорости совершил наезд на женщину, переходившую дорогу с тремя детьми.

Со слов очевидца, предоставившего в редакцию Otyrar.KZ видеозапись с места происшествия, женщина вышла на остановке “Аптека” из автобуса 44-го маршрута. У нее на руках был маленький ребенок и рядом еще двое детей. От наезда женщину с младенцем спасли доли секунд, удар пришелся на ее старших детей, следовавших за матерью на расстоянии шага. Один ребенок погиб на месте ДТП, второй находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами управляющими транспортными средствами». Назначен ряд экспертиз. В настоящее время 23-летний водитель арестован. Автомашина водворена на штрафстоянку. Проводится досудебное расследование.