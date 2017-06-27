«Экстренный вызов»: происшествия в Шымкенте и ЮКО от 27 июня 2017 года:
- сообщение о пожаре поступило с улицы Торекулова -загорелся дом, в котором расположен ресторан. В огне, к счастью никто не пострадал. Сейчас причины возникновения огня выясняют дознаватели управления по ЧС Аль-фарабийского района.
- дорожно-транспортное происшествие полицейские зарегистрировали на трассе Ленгер-Шымкент. Здесь водитель автомашины, двигавшийся на большой скорости, сбил трех коров. Удар был такой силы, что они разлетелись на несколько метров. К счастью в автомобиле находился только водитель, но он в ДТП не пострадал.
- сотрудники местной полиции зарегистрировали очередной факт неподчинения законным требованиям полицейских. На ул. Джангильдина блюстители порядка зарегистрировали машину, водитель, которой нарушил ПДД. Автомобиль при помощи эвакуатора поместили на штраф-стоянку.
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