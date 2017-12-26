Смерть от угарного газа зарегистрирована в Сарыагаше ЮКО. 24-летний мужчина погиб у себя дома 25 декабря, сообщили в газовом хозяйстве.

«25 декабря 2017 года в 18 часов 11 минут поступило сообщение от диспетчера Сарыагашского РГХ Б. Сапаровой о том, что по адресу: город Сарыагаш, ул. Исмаилова д. 243 – предположительно отравление угарным газом с летальным исходом», — говорится в официальном сообщении.

Прибыв на место вызова, аварийная бригада выявила нарушение технических условий монтажа газовых приборов. В жилом помещении трехкомнатной времянки самовольно установлен газовый камин, дымоотводящая труба газового камина подведена гофрой к дверцам отопительно-варочной печи, в соединениях нет плотности.

На 26 декабря это уже одиннадцатый летальный исход в ЮКО с начала декабря. Угарный газ начал свой страшный отчет с 10 декабря, когда в квартире многоэтажного дома были обнаружены тела женщины и трех детей. Уже 12 декабря в новостях появилась информация о троих погибших — ночью от отравления угарным газом погибла 24-летняя девушка, днем мама с грудным ребенком. 16 декабря в собственной кухне в частном доме угорели бабушка с внучкой.

Через несколько дней со страшными ожогами в больницу были доставлены мама с ребенком — сосед самостоятельно врезался в центральный газопровод и допустил утечку…

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