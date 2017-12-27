В ЮКО двухлетний ребенок умер в больнице. Малыш был доставлен накануне с предварительным диагнозом «отравление угарным газом». Спасти маленького Алихана врачам не удалось.

Вместе с ребенком в больницу была доставлена его мама, 1994 года рождения с диагнозом «отравление угарным газом тяжелой степени» — врачи борются за ее жизнь.

«В селе Казыгурт, ул. С. Рахимова, 16 доставлены в больницу два человека, предположительно отравление угарным газом, — говорится в официальном сообщении газовой службы. — Обследовать домостроение не представляется возможным, так как абонентов нет дома…»

Причина отравления мамы и ребенка на данный момент неизвестна.

На 27 декабря 2017 года гибель малыша Алихана — уже двенадцатая смерть от угарного газа в Шымкенте и ЮКО.

Угарный газ начал свой страшный отсчет с 10 декабря, когда в квартире многоэтажного дома были обнаружены тела женщины и трех детей. Уже 12 декабря в новостях появилась информация о троих погибших — ночью от отравления угарным газом погибла 24-летняя девушка, днем мама с грудным ребенком. 16 декабря в собственной кухне в частном доме угорели бабушка с внучкой.

Через несколько дней со страшными ожогами в больницу были доставлены мама с ребенком — сосед самостоятельно врезался в центральный газопровод и допустил утечку…

«25 декабря 2017 года в 18 часов 11 минут поступило сообщение от диспетчера Сарыагашского РГХ Б. Сапаровой о том, что по адресу: город Сарыагаш, ул. Исмаилова д. 243 – предположительно отравление угарным газом с летальным исходом», — говорится в официальном сообщении представителей газовой службы.

Есть непреложные правила, которые помогут спасти жизнь. Прочтите их еще раз и поделитесь с друзьями: Газ в доме: правила, которые помогут спасти жизнь!